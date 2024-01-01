Обучение: наборы прокладок Подробный обучающий материал, в котором рассказывается о сантехнических прокладках, наиболее часто встречающихся в инженерной сантехнике. Виды прокладок, материалы из которых они изготовлены, применение и разные нюансы.

Тема нашего обучения — наборы прокладок. Забегая вперед, могу сказать, что поговорим не про все прокладки, а только про некоторые наиболее часто встречающиеся в инженерной сантехнике. Это такие как резиновые прокладки, силиконовые прокладки, прокладки из паронита, прокладки фторопласта и фибровые прокладки.

Резиновые сантехнические прокладки Сейчас мы поговорим про резиновые прокладки. Они достаточно давно известны, и являются наиболее популярными. С момента возникновения резины людьми были замечены ее замечательные свойства герметизировать различные соединения. Когда была именно изобретена резина, встал вопрос о возможности использовать ее в качестве прокладок в соединениях. В чем собственно преимущество резины как материала для уплотнительных прокладок? Дело в том, что резина относительно недорогой материал, то есть большинство резиновых прокладок стоит недорого по сравнению, например с другими материалами. Резина весьма универсальна в применении до изобретения, открытия и широкого использования других каких-либо материалов, в основном использовались резиновые как раз уплотнители резиновая прокладки. Существует множество сортов видов резины, она может быть разных цветов. Общие преимущества изделий: универсальность применения, относительно износостойкий материал, может выдерживать давление до 25 бар. Температурный диапазон использования резиновых прокладок в зависимости от сорта резины колеблется от −45 до 80 где-то указывает до 100 градусов Цельсия. Резиновые прокладки используются как в металлических фитингах, так и в полимерных фитингах. Недостатками резины является невысокий, по сравнению с другими прокладками, срок службы. Могу сказать и собственного опыта, что мне приходилось достаточно часто в своем кране менять резиновые уплотнители, так называемые таблетки в кран-буксах, то есть где-то раз в год я менял таблетку на крайне холодной воды, и где-то три раза в год я менял таблетку этого резиновый уплотнитель на кран-буксе горячей воды. Где применяется резиновые прокладки? Поскольку они достаточно универсальные, они применяются и на горячей и на холодной воде, в газовом оборудовании и в канализационных системах. Однако лучше всего резиновые прокладки применять именно для холодной воды — они достаточно долго служат и соответственно не требуют замены. Что касается горячей воды и газового обеспечения лучше все-таки использовать другие виды прокладок. На горячей воде резина достаточно быстро теряет свои эластичные свойства, стареет и растрескивается — могут появиться протечки. Что касается газового обеспечения со старением резины также связано то, что в газовом оборудовании резиновые прокладки используются достаточно редко. Со временем резина стареет, подсыхает, начинает трескаться, теряет свою эластичность, ну и соответственно отсюда утечки газа. Что касается канализационных систем, то в них используются резиновые уплотнители и резиновые прокладки.

Силиконовые сантехнические прокладки

Следующий материал — силиконовые прокладки, их еще называют кремниевые органические прокладки. В основе силиконовой прокладки лежит материал, вещество — силикон (то есть органическое соединение кремния). Но если вспомнить латинское название кремния — силициум (отсюда понятно, почему называется силикон), получается — полимер на основе кремния. Силиконовые прокладки очень эластичные, они, собственно говоря, самые эластичные прокладки из тех которые используются. Благодаря своей эластичности они хорошо скрадывают неровности и зачастую используются именно в соединениях, которые не очень ровные. Они не имеют запаха по сравнению с резиновыми прокладками, где присутствует небольшой запах. Силиконовые прокладки весьма универсальны в применении, то есть широко применяются практически везде: и на горячей, и на холодной воде, и в отоплении, трубопроводах которые используются в пищевой промышленности, в медицине. Они могут выдерживать давление до 500 бар, температурный диапазон широкий от — 500 до 280 градусов Цельсия. Силикон устойчив к агрессивным различным средам, он не вступает в контакт другими средами. Срок службы силиконовой прокладки около 20 лет. Недостатки и нюансы, которые нужно учитывать при использовании силиконовых прокладок. Естественно, чуть-чуть выше цена изделия, по сравнению с резиновыми прокладками. Хотя сейчас в принципе, если посмотреть в магазинах, иногда можно встретить примерно равные по цене наборы резиновых и силиконовых прокладок. Однако, если учитывать стоимость изготовления одной прокладки то, она будет немножко выше. При использовании силиконовых уплотнителей нужно четко контролировать силу затягивания соединения, поскольку они достаточно мягкие. При избыточном давлении прокладку легко порвать или она может лопнуть. Ну и поскольку материал такой весьма популярный с такими интересными свойствами очень много подделок. Дело в том, что силикон в силу своей химической природы не поддерживает горение. Прокладки, сделанные из других материалов похожих по внешним качествам силикон, они, как и все горят. Что касается применения силиконовых прокладок — это и холодная, горячая вода, отопление и пищевая промышленность. Пожалуй, что с газом не очень любят использовать эти прокладки в силу их мягкости.

Следующий тип прокладок — паронитовый. Сантехнические паронитовые прокладки используются достаточно широко и в горячей воде и холодной воде и системах газоснабжения. Причем для систем газоснабжения — паронитывые прокладки считаются лучшими из всех представленных прокладок. В системах отопления так же широко применяются паронитовые прокладки, как и в пищевой промышленности и в автомобилестроении. Паронит это целая группа материалов или синтетический материал, по сути, он получается путем послойной вулканизации разных слоев резины с различными наполнителями. И вот так послойно составляя прокладку, ей придаются те или иные свойства в зависимости от наполнителей можно придать кислотоустойчивость, маслоустойчивость, армирование и т.д. Важно сказать, что в качестве одного из основных ингредиентов паронитовой прокладки является вещество — асбест. В интернете множество споров — насколько асбест вреден или не вреден, какие существуют марки, виды асбеста и где он добывается. Есть такое мнение, что асбест который добывается в России имеет немножко отличную от Европейского химическую структуру. Он имеет несколько иную кристаллическую решетку, и в данном случае этот асбест не оказывает такого пагубного воздействия на организм человека как тот, что произведен в Европе. Асбест используется не только в прокладках, а он также используется при изготовлении бетона, шифера и других изделий. Прокладки способны держать давление до 64 бар. Температурный диапазон — от −60 до 450 градусов Цельсия. Все зависит от химического состава прокладки, что было использовано при изготовлении. Существует такая классификация паронитов: ПА (паронит армированный) — рассчитан на давление до 10 МПа и температуру до + 450 °C;

— рассчитан на давление до 10 МПа и температуру до + 450 °C; ПК (паронит кислотостойкий) — рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 250 °C;

— рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 250 °C; ПМБ (паронит маслобензостойкий) — рассчитан на давление до 10,0 МПа и температуру от — 40 °C до + 490 °C;

— рассчитан на давление до 10,0 МПа и температуру от — 40 °C до + 490 °C; ПМБ-1 — рассчитан на давление до 16 МПа и температуру от — 50 °C до + 250 °C;

— рассчитан на давление до 16 МПа и температуру от — 50 °C до + 250 °C; ПОН (паронит общего назначения) — рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C;

— рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C; ПОН-А — рассчитан на давление до 4,5 МПа и температуру от — 40 °C до + 450 °C;

— рассчитан на давление до 4,5 МПа и температуру от — 40 °C до + 450 °C; ПОН-Б — рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C;

— рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C; ПОН-В — рассчитан на давление до 4,0 МПа и температуру до + 150 °C;

— рассчитан на давление до 4,0 МПа и температуру до + 150 °C; ПЭ (паронит электролизерный) — рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 180 °C. Недостаток у паронитовых прокладок — максимальная толщина прокладки не может превышать 6 миллиметров. Это связано с технологией производства, а так паронитовые прокладки практически используются повсеместно.

Фторопластовые сантехнические прокладки Следующий вид прокладок это фторопластовые, или как еще называют тефлоновые прокладки (иногда называют прокладки из ПТФЕ). ПТФЕ — это аббревиатура, означающая полететрофторэтилен, химическое название элемента из которого сделаны прокладки. По сути, это тот же самый тефлон или тот же самый фторопласт. Преимущество фторопластовых прокладок в том, что это одни из самых устойчивых старению и коррозиям, к механическим воздействиям. Температурный диапазон этих прокладок от −270 до 260 градусов. Давление свыше 110 бар, срок службы более 10 лет. Фторопластовые кольца и фторопластовые прокладки используются там, где есть механические воздействия. Они весьма устойчивы к истиранию, но недостатком фторопластовых прокладок является высокая цена. Применяются фторопластовые прокладки и в пищевой, и в медицинской промышленности, для трубопроводов, в системах отопления, в системах газоснабжения. Из фторопласта изготавливаются диэлектрические вставки для обжимных фитингов.

Сантехнические прокладки из фибры Следующее прокладки сантехнические из фибры. Фибровые прокладки, по сути, очень похожи на картон. Единственное что это не тот картон, который продается у нас в канцелярских магазинах, а это специальный картон, имеющий определенные пропитки (опять-таки здесь как из паронитовыми прокладками все зависит от того какую пропитку мы используем для той или иной цели). Давление, которое выдерживает прокладка до 40 бар, давление в системах отопления до 10 бар. Температурный диапазон от −40 до 120 градусов и прокладки достаточно устойчивы к агрессивным средам. Недостаток этих прокладок является то, что прокладки одноразовые, но это не значит, что мы установили и запустили систему, и все прокладку можно выкидывать. Нет, это значит, что если мы установили данную прокладку в систему, то при последующем разборе данного соединения обратно скрутить его, без замены прокладки не получится. То есть нам нужно будет при сборке этого соединения поставить новую прокладку. Преимуществом можно отметить то, что при контакте с жидкостью данная прокладка немножко набухает, усиливая герметизацию соединения, выступая в качестве контрагайки. Применяются для кислородных трубопроводов, для газовых трубопроводов, для трубопроводов с агрессивными жидкостями, также с горячим и холодным водоснабжением, в системе отопления. Практически везде все зависит от пропитки.

Применимость прокладок из различных материалов Подведем итог в сводной таблице, по всему тому, что я рассказал выше. В таблице вы видите какие материалы лучше и для чего применяется. Например: резина лучше всего используется в холодном водоснабжении, может применяться в горячем водоснабжении, газ и отопление — не рекомендуется. Связано это со старением резины. Силикон лучше, конечно, использовать на горячем водоснабжении и в системах отопления. Фторопласт может использоваться везде практически с одинаковым успехом, но в системах отопления лучше всего. Фибра и паронит также могут использоваться везде, все зависит от видов прокладки. Но лучше всего фибра используется в отоплении, а паронит для систем газового отопления. Следующая сводная табличка поможет быстро ориентироваться в сравнении главных свойств и материалов прокладок. Также существуют специфические прокладки, и они бывают разных размеров — межсекционные прокладки для радиатора и прокладки для пробки переходника радиатора. Казалось бы, они имеют одинаковые одинаковую маркировку 1 дюйм. Однако если мы посмотрим на внешние и внутренний диаметр прокладок они отличаются, причем внешний диаметр отличается на 2 миллиметра, а внутренний диаметр на 1 миллиметр. Казалось бы, пустяк, но это нужно иметь ввиду, что прокладки могут иметь идентичную маркировку с размером при этом соответственно разные диаметры.